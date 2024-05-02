Roma'dan ayrılan Jose Mourinho çalıştıracağı takım için şartını açıkladı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takım için tek bir şartı var.



Mourinho, "İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir takımda çalışabilirim." diye konuştu.



Kariyeri hakkında konuşan Mourinho, "Hep zor bir kariyerim oldu. Kazanmak için yaratılmış takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman kazanmamı beklediğini biliyorum." dedi.

"BUNU YAPMADAN MUTLU OLAMAM"



Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam."



Teknik direktörlük kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazanan Mourinho, son takımı Roma'da çıktığı 138 maçta 1.70 başarı ortalaması elde etmişti.