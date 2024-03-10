Bursaspor'dan TFF'ye çağrı: "Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynayamaz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Kümede kalma mücadelesi veren yeşil-beyazlılar TFF'ye çağrıda bulundu.

"KİMSE BİR ŞEHRİN KADERİYLE BU KADAR OYNAYAMAZ"

Bursaspor'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Dakika 47: Ceza sahası çizgisinin dışında olmasına rağmen aleyhimize çalınan penaltı kararı.



Dakika 75: Rakip oyuncu tarafından aynı pozisyonda iki tane kusurlu hareket yapılan pozisyonda penaltı kararı çıkmamasını şiddetle kınıyoruz! Futbolcumuz Ömer Turan Görgüç’ün ayağının kırılması mı gerekiyor?



TFF, Sizleri göreve çağırıyoruz!



Türk futbolunun ulu çınarı olan kulübümüzün emeklerimizi hiçe sayan hakemler hakkında derhal gerekli kararı almanız şarttır.

Hiçbir kurum, hiçbir şahıs bir şehrin kaderiyle bu kadar oynayamaz!"

Bursaspor, 30. hafta itibarıyla TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 puanla 18. sırada yer alıyor.