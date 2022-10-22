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Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.



50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

