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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

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Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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