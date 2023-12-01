Buz hokeyinde kafasını kale direğine çarpan Fin kadın sporcu felç oldu

Sanni Hakala, Finlandiya Kadın Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.



Ekim ayında da İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.