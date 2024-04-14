Çağdaş Atan: Avrupa kupaları için kritik bir virajdı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Avrupa kupalarına katılma adına çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, "Avrupa kupalarına katılma adına bizim için çok kritik bir virajdı. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa'da oynamak var. 10 senenin 8'inde Avrupa'ya katılmış bir takımız. Başkanımız, yönetim ve oyuncular önümüzdeki sene Avrupa'da oynamak istiyorlar. Zor bir süreçten sonra bu hedefi yakalamak çok önemli. Tanımlanabilir, güçlü bir oyunumuz olduğunu söyleyebilirim. Bu oyunun içine hızı katabiliriz, o da hemen 6 ayda olacak bir iş değil. Önümüzdeki sene bunu hızlandırmayı biz de düşünüyoruz, yapacağımız takviye ve değişimlerle. Çok iyi bir takımı yendik, özellikle ön taraftaki 6'lısı çok üst düzey. Bundan sonraki maçlarında İbrahim hoca ve Pendikspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Başakşehir'in Avrupa kupalarına katılma şansını da değerlendiren Atan, şöyle konuştu:



"Rakiplerimizin dünkü sonuçlarla puan kayıpları, Beşiktaş'ın dalgalı performansı, bizim 4. sıra ile aramızdaki puan farkını 2'ye indirmemize sebep oldu. Trabzonspor ile de içeride bir maçımız var, onlarla da puan farkımız 6. Aslında gözümüz yükseklerde, kolay mı çok zor ama denemek istiyoruz. Rize ve Kasımpaşa da o yarışın içinde olmak istiyor. İyi galibiyetler alıyorlar. Diğer sonuçlar bu hafta bizim için olumlu. Yolumuza devam etmeye çalışacağız. Haftaya final gibi bir maç daha var. Rizespor'la sahamızda oynayacağız. Önümüzdeki 6 hafta maksimum puan alırsak ilk 4-5 hedefimizi tutturabileceğimizi düşünüyoruz. Zor bir saha, zor bir hava ve zor bir rakiple iyi başa çıktık. Kolay goller yedik. 2-1'den sonra oyunu çok rahatlatacakken, maalesef maçı koparamadık. Oyuncularımı kutluyorum."



Çağdaş Atan, Başakşehir'in gollerini atan Figueiredo ve Pelkas'ın performansı hakkında ise "Oyun formasyonunu değiştirip doğru takımı bulduğumuz dediğimiz yerde Pelkas ve Figueiredo, o takımın ana oyuncularıydı. Çok da oynadıklarını söyleyebilirim. Figueiredo ve Pelkas bize çok katkı verdi. Bugün Pelkas isminden ve kendinden beklediğimiz kaliteyi sahaya koydu. Bir sakatlık yaşamıştı, iyi döndü, mili takımda da iyi oynadı. Milli takım performansı bizi çok ümitlendirdi, bugün ona şans verdik, kalitesi belli, çok iyi çocuk. Bağlantı oyununda etkili, gol tehdidi ve asist tehdidi var. Figuerido da bugün 9 numarada neler yapabileceğini bize hatırlattı." değerlendirmesinde bulun