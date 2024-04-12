Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk ayağında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin 8. dakikasında pas hatası yapan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin 1-0 geriye düşmesine neden oldu.

Milli futbolcu karşılaşmanın ardından bir özür paylaşımı yaparak tüm sorumluluğu üzerine aldığını açıkladı.

Çağlar Söyüncü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"BUGÜN O SORUMLULUĞU BEN ALIYORUM"

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum"

