Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk ayağında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.
Mücadelenin 8. dakikasında pas hatası yapan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin 1-0 geriye düşmesine neden oldu.
Milli futbolcu karşılaşmanın ardından bir özür paylaşımı yaparak tüm sorumluluğu üzerine aldığını açıkladı.
Çağlar Söyüncü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;
"BUGÜN O SORUMLULUĞU BEN ALIYORUM"
"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum"
Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum. 🙏💛💙 @Fenerbahce— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) April 11, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe