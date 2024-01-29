Çağlar Söyüncü kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'ten kiralık olarak Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.



Memleketi İzmir'de kariyerine başlayan Söyüncü, 2014'te Altınordu ile profesyonel oldu. İki sezon boyunca forma giydi ve 2016'da Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer oldu.



Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Ağustos 2018'de 21,1 milyon Avro bonservis bedeliyle Premier League ekibi Leicester City'e transfer oldu.



Beş sezon boyunca Leicester'da oynadı ve 2021'de FA Cup ve 2022'de Community Shield Kupası'nı kazandı. Temmuz 2023'te La Liga ekibi Atlético Madrid ile anlaştı.



Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Söyüncü, ilk kez forma giydiği 2016'dan bu yana 50'den fazla kez millî formayı giydi ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı.