Çağlar Söyüncü'den fedakarlık

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde Atletico Madrid'den 6 aylığına kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, kısa süre içinde hem camia hem taraftarlarla yakınlık kurdu.

Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, milli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği öne sürüldü.

Çağlar'ın EURO 2024 turnuvasının ardından Fenerbahçe'de kalmak istediği, Atletico Madrid'e dönmek istemediği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu da aktarıldı