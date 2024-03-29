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Çağlar Söyüncü'den fedakarlık

Fenerbahçe'ye devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmek istemediği öne sürüldü. Milli futbolcunun bonservisinin alınması için fedakarlık yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Çağlar Söyüncü'den fedakarlık

'ye ara transfer döneminde Atletico Madrid'den 6 aylığına kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, kısa süre içinde hem camia hem taraftarlarla yakınlık kurdu.

Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, milli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği öne sürüldü.

Çağlar'ın EURO 2024 turnuvasının ardından Fenerbahçe'de kalmak istediği, Atletico Madrid'e dönmek istemediği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu da aktarıldı

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