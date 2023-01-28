Caner Erkin resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

YENİDEN BULUŞTULAR



Caner Erkin, Medipol Başakşehir'e imza atarken Fenerbahçe'den aynı zamanda takım arkadaşı olan eski teknik direktörü ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yeniden buluştu.



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI



VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." demişti.