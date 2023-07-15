Carlo Ancelotti, Arda Güler ile özel olarak ilgileniyor

Arda'ya "Akşam, iyi uyudum, kötü uyudum" diyerek İspanyolca kelimeleri tekrarlatan Ancelotti'nin oldukça neşeli olduğu ve Türk futbolcuyla yakından ilgilendiği gözlendi.



"EN YAKIN ÇALIŞTIĞI FUTBOLCULARDAN BİRİ ARDA"



Diğer yandan İspanyol basını da Ancelotti'nin antrenmanların ilk haftasında en yakın çalıştığı futbolculardan birinin Arda olduğunu yazdı.



FARKLI MEVKİLERDE DENİYOR



Yapılan yorumlarda, Ancelotti'nin Arda'yı orta saha dışında farklı mevkilerde de denediği, milli futbolcuya sağ kanatta fırsat vermeyi düşündüğü iddia edildi.

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