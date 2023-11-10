Carlo Ancelotti: Arda'nın hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 13'üncü haftasında yarın Valencia'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yaşadığı sakatlıkların ardından Madrid ekibinin Rayo Vallecano ve Braga maçlarında kadroda yer alan ancak süre bulamayan milli oyuncu Arda Güler'in durumuna da değinen İtalyan teknik adam, genç oyuncunun Braga maçından önce bir sakatlık yaşadığını belirtti.

Arda'nin yaşadığı durumun ciddi olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu durum onu rahatsız etmeye devam ediyor ama ciddi bir durum değil. Oynamak istediği için depresyonda olduğu belli. Bu bir geri adım gibi gözükebilir ama sakatlığının nüksetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Onu mümkün olan en iyi şekilde hazır hale getirmemiz için vaktimiz var." diye konuştu.



"ÜZÜNTÜSÜ VE ÖFKESİ ANLAŞILABİLİR"



Arda Güler'i oynatmak için acele etmediklerini vurgulayan Ancelotti, "Sakatlanan oyuncu için anı tutmak her zaman zordur. Diğer takım arkadaşları gelip oynuyor ama o bunu yapamıyor. Üzüntüsü ve öfkesi anlaşılabilir. Acelemiz yok. Onun geleceği burada ve olağanüstü bir yeteneği var." şeklinde konuştu.



"ARDA GÜLER'İN GELECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"



Arda'nın geleceğinin çok parlak olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "İlk sakatlığı geçen yıl yaşadığı menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve çoğu zaman olduğu gibi iyileşme sırasında kas sorunları da olabiliyor. Arda'nın geleceği çok güzel. O çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama bu sadece bir kas problemi. 21 yaşımdayken iki yıl boyunca sakatlığımdan dolayı oynayamadığım bir dönem oldu. Arda Güler'in geleceğinden şüphemiz yok. Umarım milli aradan sonra toparlanır." ifadelerini kullandı.