Carlos Sainz, Red Bull'un 9 yarışlık serisine son verdi

Ferrari pilotu Carlos Sainz, acil apandisit ameliyatı nedeniyle Suudi Arabistan'daki bir önceki yarışı kaçırdıktan sadece iki hafta sonra Avustralya Grand Prix'sini kazanarak Red Bull'un Formula 1 galibiyet serisine son verdi.

Red Bull pilotu Max Verstappen ile birlikte ön sırada başlayan Sainz, birinci virajda yerini korudu ancak ikinci turda dokuzuncu virajda Hollandalıyı geçerek liderliğe yükseldi ve rakibinin iki tur sonra ateşli bir mekanik arızayla yarış dışı kalmasının ardından kontrolü ele geçirdi.

9 YARIŞLIK SERİ SONA ERDİ



Verstappen, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sezonun ilk iki F1 yarışını kazanmış ve dokuz yarışlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.



Sainz, Ferrari'nin 2022 Bahreyn Grand Prix'sinden bu yana ilk 1-2 sonucu için takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde bitirirken, McLaren'den Lando Norris Albert Park'taki ilk podyumunu üçüncü sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise dördüncü oldu.

Sainz, "Orada kendimi gerçekten iyi hissettim. Tabii ki, özellikle fiziksel olarak biraz sert hissettim. En kolayı değildi ama şanslıydım ki aşağı yukarı tek başımaydım, böylece hızımı, lastiklerimi ve her şeyi yönetebildim." diye konuştu.