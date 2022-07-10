Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi

Formula 2'de Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 40 tur üzerinden yapıldı.



Charouz takımı adına yarışan Cem, ıslak pistte 13. cepten başladığı mücadelenin ilk turunda Liam Lawson (Carlin takımı) ile temas yaşadı. Cem, kaza sonucu aracının aldığı hasar nedeniyle 3. turda yarışa veda etti.



Richard Verschoor (Trident) birinci, Jehan Daruvala (Prema) 2'nci, Logan Sargeant​​​​​​​ (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.



Formula 2'de sezonun Fransa'daki 9. ayağı, 23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.