Cem Bölükbaşı'nın Super Formula final yarışı ne zaman?

Türk pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da düzenlenen Super Formula'da sezonun son ayağında yarışacak. Cem Bölükbaşı'nın Suzuka Pisti'nde mücadele edeceği sezonun kapanış yarışları, 28-29 Ekim tarihlerinde TSİ 08.30'da yapılacak.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen pazar günü, kupa seremonisi de gerçekleştirilecek.



Pistlere 55 numaralı TGM Grand Prix aracıyla çıkan Cem Bölükbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koşulan sezonun üçüncü yarışını 9. sırada tamamlamıştı.



Suzuka Pisti'ndeki yarışta ilk 10'a giren Cem, iki puanın sahibi olmuştu.