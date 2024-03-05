Cengiz Ünder: Avrupa'da hedefimiz finale kalabilmek

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle yapacakları maçlara değinen Cengiz Ünder, "İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi'nin lideri. Son dönemde iyi performans sergilemiş bir takım. Özellikle Liverpool'a karşı inanılmaz performansları vardı. Umarım bu maçtan iyi bir skorla ülkemize dönüp, rövanş için avantaj elde ederiz. Bunu yapabilecek güçte bir ekibiz. Umarım istediğimiz skoru alırız." diye konuştu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istediklerinin altını çizen Ünder, şöyle devam etti:



"Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ve amacımız finale kalabilmek. Sonrasında Pendikspor maçını düşüneceğiz. Bu maçta da taraftarımızın önünde iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Şu anda bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bu gücü, hem perşembe hem de pazar günü göstereceğimizi düşünüyorum."



Maçlarda rakiplerinin sol tarafını kapatmaya çalışmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklama hatırlatılan milli futbolcu, "Genelde maçlarda solumu kapatmaya çalışıyorlar. Hızım ve kuvvetim var, sağ taraflarından da rahat şekilde geçebilirim. Ben değil onlar düşünsün." cevabını verirken, stil danışmanı tutup tutmadığıyla ilgili olarak da "Yakın çevremle bu konuları konuşuyoruz. Kız arkadaşımla, sevdiğim aile üyeleriyle konuşup kendim takip etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Cengiz Ünder, layık görüldüğü ödülü kendisinin vermesi durumunda tercihini Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci'den yana yapacağını sözlerine ekledi.

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