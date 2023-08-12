Cengiz Ünder Fenerbahçe için geliyor: 5 taksitle 15 milyon euro

Fenerbahçe, Cengiz'in transferi için Fransız ekibiyle bonuslar dahil 15 milyon euroya el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, ana ödemeyi 5 taksitle yapacak.



İstanbul'a gelecek 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Altınordu altyapısında yetişen Cengiz, kariyeri boyunca Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya formalarını terletti.



Cengiz, Fransız ekibinde iki sezonda çıktığı 93 maçta 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

"Fenerbahçe'de fırsat transferi" | 12 Ağustos 2023 spor manşetleri Haberi Görüntüle