NTV.COM.TR’ye geri dön

Cengiz Ünder Fenerbahçe için geliyor: 5 taksitle 15 milyon euro

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ve Marsilya ile her konuda anlaştı. İşte ayrıntılar ve maliyeti...

Cengiz Ünder Fenerbahçe için geliyor: 5 taksitle 15 milyon euro

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Cengiz'in transferi için Fransız ekibiyle bonuslar dahil 15 milyon euroya el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, ana ödemeyi 5 taksitle yapacak.

İstanbul'a gelecek 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altınordu altyapısında yetişen Cengiz, kariyeri boyunca Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya formalarını terletti.

Cengiz, Fransız ekibinde iki sezonda çıktığı 93 maçta 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

"Fenerbahçe'de fırsat transferi" | 12 Ağustos 2023 spor manşetleri

"Fenerbahçe'de fırsat transferi" | 12 Ağustos 2023 spor manşetleri

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...