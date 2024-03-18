Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Bu iki oyuncunun yerine ise Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'da oynayan Oğuz Aydın dahil edildi. 23 yaşındaki Oğuz Aydın ilk kez milli takım aday kadrosunda yer alacak.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.



Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya’nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor’dan Oğuz Aydın, A Millî Takım’ın kadrosuna dâhil edildi."