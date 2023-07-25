NTV.COM.TR’ye geri dön

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe iddialarına yanıt: "Bazı teklifler var"

Fenerbahçe, Marsilya ve Milli takımın futbolcusu Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. 26 yaşındaki futbolcu transfer durumuyla ilgili"Bazı teklifler var bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe iddialarına yanıt: "Bazı teklifler var"

, yeni sezon öncesi transfer takviyelerine devam ediyor. 

Son olarak Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'nın sağ kanat oyuncusu 'i transfer etmek için resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

Bu söylentilerin ardından Cengiz Ünder'den ilk açıklama geldi.

Milli futbolcu Fenerbahçe'ye transfer iddialarına "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemem doğru olmaz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...