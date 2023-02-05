Chelsea harcama limitinden muaf olmak istiyor

Roman Abramovich'ten kulübü geçtiğimiz mayıs ayında devralan Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekiyor.



Ara transfer dönemini hareketli geçiren Chelsea; Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo gusto, Andrey Santos, David Fofana ve Joao Felix'le kadrosunu güçlendirdi. İngiliz kulübü son iki transfer döneminde yaklaşık 600 milyon sterlin harcadı.

105 MİLYON STERLİNE KADAR ZARAR EDEBİLİR



Daily Mail'de yer alan habere göre; Chelsea, Premier Lig'in harcama limitlerinden muaf olmak istiyor.

Premier Lig kurallarına göre, kulüplerin üç yıllık dönemde 105 milyon sterline kadar zarar açıklanmasına izin veriliyor.



İngiliz ekibinin gerekçe olarak ise Abramovich döneminde yaptırımlara maruz kalarak o dönem kazanç elde edemediği için bu yönde talebi olduğu ifade edildi.



Chelsea'nin yakın dönemde İngiltere Futbol Federasyonu'na Premier Lig harcama limitlerinden muaf olmak için başvuruda bulunması bekleniyor.

