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Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig'de dev derbi

Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında bu senenin formsuz ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de oynadığı 28 karşılaşmada 10 galibiyet 8 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Chelsea 11. sırada yer alıyor. Liverpool ise 12 galibiyet 9 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor. İki takımda bu akşam galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig'de dev derbi

İngiltere Premier Ligi 29. hafta mücadelesinde sahasında ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu sene formsuz olan iki takım, galibiyet için çarpışacak. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'in 29. haftasında Chelsea, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Mücadele bu akşam 22.00'da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig'de dev derbi - 1

1998 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK GOLE ÇEVİRME YÜZDESİ

Chelsea, bu sezon sahasında beş Premier Lig maçında gol atamadı. Londra ekibi, 1997/98'den bu yana en düşük gole çevirme yüzdesinde kaldığı sezonu yaşıyor.

GÖZLER SALAH'TA

Premier Lig'de daha önce Chelsea formasını giymiş oyuncular arasında Londra ekibine Mohamed Salah'tan daha fazla gol atan tek isim Kevin De Bruyne.

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