Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig'de dev derbi

İngiltere Premier Ligi 29. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında Liverpool ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu sene formsuz olan iki takım, galibiyet için çarpışacak. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



CHELSEA-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Mücadele bu akşam 22.00'da başlayacak.



Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

1998 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK GOLE ÇEVİRME YÜZDESİ



Chelsea, bu sezon sahasında beş Premier Lig maçında gol atamadı. Londra ekibi, 1997/98'den bu yana en düşük gole çevirme yüzdesinde kaldığı sezonu yaşıyor.



GÖZLER SALAH'TA



Premier Lig'de daha önce Chelsea formasını giymiş oyuncular arasında Londra ekibine Mohamed Salah'tan daha fazla gol atan tek isim Kevin De Bruyne.