Chelsea, Moises Caicedo'yu rekor bedelle kadrosuna kattı

Liverpool'a transferi gündemde olan Moises Caicedo'nun tercihi Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Ekvadorlu milli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Caicedo'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Brighton and Hove Albion ile anlaşıldığı, 21 yaşındaki oyuncuyla bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 8 yıllık kontrata imza atıldığı belirtildi.
"BENİ ARADIKLARINDA İKİNCİ KEZ DÜŞÜNMEME GEREK KALMADI"
Caicedo, “Chelsea’ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım ve Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, kulüp için imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi ve takımla birlikte başlamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.
MOISES CAICEDO, İNGİLİZ FUTBOLUNDA TARİHE GEÇTİ
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, söz konusu transfer için uzun zamandır çaba sarf eden Chelsea, Brighton and Hove Albion'a 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.
Geçen sezon arasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 107 milyon sterlin karşılığında Benfica'dan kadrosuna katan Chelsea, böylece 2023 yılı içinde iki kez lig tarihinin bonservis rekorunu kırdı.
Ekvador Milli Takımı'nda 32 maçta görev alan defansif orta saha oyuncusu Caicedo, geçen sezon Brighton and Hove Albion formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta birer gol ve asistlik performans sergilemişti.
MOISE CAICEDO’NUN KARİYERİ
Caicedo’nun Chelsea yolculuğu Ekvador’un Santo Domingo kentinde başladı. Henüz 13 yaşındayken bölgesel bir takımda oynuyordu ve CD Espoli’nin genç takımındaydı. İki yıl sonra Independiente del Valle’ye katıldı.
Yeteneği kulüpteki herkes tarafından görülüyordu ve Caicedo ilk kez 17 yaşında A takıma çıktı. 2020 sezonu sırasında A takım kadrosunda kendisine yer buldu ve aynı zamanda kulübü U-20 Copa Libertadores’te temsil etmeye devam etti.
Caicedo, Independiente’nin orta sahada Enzo Fernandez’in formasını giydiği River Plate ile karşı karşıya geldiği turnuvada finale çıkmasında kilit rol oynadı. Galip gelen taraf Ekvador tarafı oldu.
Şubat 2021’de Caicedo Güney Amerika’dan ayrıldı ve Brighton’a transfer oldu. Ertesi sezona kadar ilk maçına çıkmadı ve ardından Belçika kulübü Beerschot’a kiralık olarak gitti.
Caicedo 2021-22 sezonunun ilk yarısını Belçika’da geçirdi ve Brighton tarafından geri çağrılmadan önce Beerschot formasıyla 14 maça çıktı. Geri döndüğünde Caicedo takımın önemli bir parçası haline geldi.
Geçtiğimiz sezon Caicedo, Premier Lig’i en iyi derecesi olan altıncılıkla tamamlayan ‘Martılar’ için 43 maça çıktı. Caicedo bu başarıda çok önemli bir rol oynadı ve kulüp tarafından ‘Sezonun Oyuncusu’ seçildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Chelsea
- Transfer
- İngiltere Premier Lig