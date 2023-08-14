Chelsea, Moises Caicedo'yu rekor bedelle kadrosuna kattı

MOISE CAICEDO’NUN KARİYERİ



Caicedo’nun Chelsea yolculuğu Ekvador’un Santo Domingo kentinde başladı. Henüz 13 yaşındayken bölgesel bir takımda oynuyordu ve CD Espoli’nin genç takımındaydı. İki yıl sonra Independiente del Valle’ye katıldı.



Yeteneği kulüpteki herkes tarafından görülüyordu ve Caicedo ilk kez 17 yaşında A takıma çıktı. 2020 sezonu sırasında A takım kadrosunda kendisine yer buldu ve aynı zamanda kulübü U-20 Copa Libertadores’te temsil etmeye devam etti.



Caicedo, Independiente’nin orta sahada Enzo Fernandez’in formasını giydiği River Plate ile karşı karşıya geldiği turnuvada finale çıkmasında kilit rol oynadı. Galip gelen taraf Ekvador tarafı oldu.



Şubat 2021’de Caicedo Güney Amerika’dan ayrıldı ve Brighton’a transfer oldu. Ertesi sezona kadar ilk maçına çıkmadı ve ardından Belçika kulübü Beerschot’a kiralık olarak gitti.



Caicedo 2021-22 sezonunun ilk yarısını Belçika’da geçirdi ve Brighton tarafından geri çağrılmadan önce Beerschot formasıyla 14 maça çıktı. Geri döndüğünde Caicedo takımın önemli bir parçası haline geldi.



Geçtiğimiz sezon Caicedo, Premier Lig’i en iyi derecesi olan altıncılıkla tamamlayan ‘Martılar’ için 43 maça çıktı. Caicedo bu başarıda çok önemli bir rol oynadı ve kulüp tarafından ‘Sezonun Oyuncusu’ seçildi.