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Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi

Premier Lig'de bu sezon kötü performans sergileyen Chelsea'da yeni teknik direktör belli oldu. İngiliz kulüp Arjantinli Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirdi.

Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.

Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.

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