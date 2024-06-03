Chelsea'de Enzo Maresca dönemi

Geçtiğimiz günlerde Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran İngiliz devi Chelsea, takımın başına İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca'yı getirdi.

Futbolculuk kariyerinde Juventus, Fiorentina, Sevilla ve Olympiakos gibi takımlarda forma giyen Maresca, futbolu bıraktıktan sonra Sevilla ve West Ham United'da yardımcı antrenörlük yaptı.



Kısa bir süre ülkesinin takımlarından Parma'yı çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, 2022-2023 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra geçen sezon başında Championship ekibi Leicester City'nin başına geçti.



Maresca yönetimindeki Leicester City, geride kalan sezonda Championship'te 97 puanla şampiyon oldu ve yeniden Premier Lig'e yükseldi.