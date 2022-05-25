Chelsea'nin Boehly liderliğindeki konsorsiyuma satılması onaylandı

Premier Lig kulübü Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınmasının Birleşik Krallık tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 14:04

Chelsea'nin Boehly liderliğindeki konsorsiyuma satılması onaylandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu

Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu

Chelsea için teklifler verildi: Muhsin Bayrak listede yok

Chelsea için teklifler verildi: Muhsin Bayrak listede yok

İngiltre Premier Lig ekibi 'nin Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satışının onaylandığı iddia edildi.

İngiltere medyasında çıkan haberlerde, bir hükümet sözcüsünün "Dün gece geç saatlerde Birleşik Krallık, Chelsea'nin satışına izin veren bir lisans çıkarabileceğimiz bir konuma ulaştı" ifadelerine yer verildi.

Chelsea'nin, 7 Mayıs'ta Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındığı açıklanmıştı.

Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibi, resmi açıklamanın ardından belli olacak.

Yapılan son açıklamalarla, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla Chelsea Kulübü, Premier Lig ve Birleşik Krallık anlaşmaya vardı.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE FİNAL ZAMANI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...