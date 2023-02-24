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Chelsea'nin hedefi Neymar

Ara transfer döneminde yaptığı transferle dikkat çeken Chelsea'nin yeni hedefi PSG'nin yıldızı Neymar. İddiaya göre Chelsea PSG'nin kapısını 80 milyon sterlinlik bir ücretle çalmaya hazırlanıyor.

Chelsea'nin hedefi Neymar

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Roman Abramovich'ten kulübü geçtiğimiz mayıs ayında devralan Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekiyor.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren ; Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo gusto, Andrey Santos, David Fofana ve Joao Felix'le kadrosunu güçlendirdi. İngiliz kulübü son iki transfer döneminde yaklaşık 600 milyon sterlin harcadı.

Football Insider'ın haberine göre, Premier Lig temsilcisinin hedefindeki yeni ismin Paris Saint-Germain forması giyen Neymar olduğu belirtildi.

Chelsea, Brezilyalı yıldız için sezon sonunda PSG'nin kapısını 70-80 milyon sterlinlik bir ücretle çalmaya hazırlanıyor.

Chelsea, yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanırken Brezilyalı yıldızın PSG ile sözleşmesi 2025 yılında sonlanacak.

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