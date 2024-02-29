Christian Horner uygunsuz fotoğraf soruşturmasında aklandı

Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull'un, takım patronu Christian Horner ile alakalı yürütülen soruşturma, söz verildiği gibi sezonun açılış yarışından önce tamamlandı.

2005'ten beri Red Bull Racing'in takım patronu olan Horner, yapılan soruşturmanın sonucunda suçsuz bulundu.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK



50 yaşındaki Britanyalı'nın, bir kadın çalışanına uygunsuz fotoğraflar gönderdiği öne sürülmüştü.

Red Bull takımı Horner'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Formula 1'de yeni sezon, 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile start alacak.