Cicaldau, Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'a 2021/2022 sezonunun başında 6.5 milyon euroya Craiova takımından transfer olan Cicaldau, kiralık olarak gönderildiği Konyaspor'dan geri döndü.
Yeşil-beyazlılar, Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurmasının ardından Rumen futbolcunun da takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.
KONYASPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Konyaspor yaptığı paylaşımda Cicaldau'ya teşekkür etti ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.
Cicaldau'nun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Konyaspor formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Cicaldau, bu mücadelelerde 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
TEŞEKKÜRLER ALEXANDRU CICALDAU!— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) June 6, 2024
Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 Sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil beyaz formamızı terleten Alexandru Cicâldău'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/iuYu8WpGxp
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