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Cicaldau, Galatasaray'a geri döndü

Sezon başında Konyaspor'a geçici transfer olan Alexandru Cicaldau, yeşil-beyazlılara veda ederek Galatasaray'a geri döndü.

Cicaldau, Galatasaray'a geri döndü

'a 2021/2022 sezonunun başında 6.5 milyon euroya Craiova takımından transfer olan Cicaldau, kiralık olarak gönderildiği Konyaspor'dan geri döndü.

Yeşil-beyazlılar, Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurmasının ardından Rumen futbolcunun da takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

KONYASPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Konyaspor yaptığı paylaşımda Cicaldau'ya teşekkür etti ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Cicaldau'nun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Konyaspor formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Cicaldau, bu mücadelelerde 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

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