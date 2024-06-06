Cicaldau, Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'a 2021/2022 sezonunun başında 6.5 milyon euroya Craiova takımından transfer olan Cicaldau, kiralık olarak gönderildiği Konyaspor'dan geri döndü.

Yeşil-beyazlılar, Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurmasının ardından Rumen futbolcunun da takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

KONYASPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI



Konyaspor yaptığı paylaşımda Cicaldau'ya teşekkür etti ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Cicaldau'nun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Konyaspor formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Cicaldau, bu mücadelelerde 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.