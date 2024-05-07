Club Brugge-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında, Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İtalyan ekibi ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmiş ve avantajı elde etmişti. İşte, Club Brugge-Fiorentina maçı hakkında bilgiler...



CLUB BRUGGE - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?



Club Brugge-Fiorentina maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak.



Mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

