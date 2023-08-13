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Cristiano Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmayı başardı. Öte yandan Portekizli yıldız, platform üzerinde paylaştığı gönderi başına kazandığı rakamla yine zirvede.

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu

saha dışındaki rekorlara da göz dikti.

Portekizli yıldız Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmayı başardı.

GÖNDERİ BAŞINA 3,23 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Öte yandan Ronaldo, Instagram'da paylaştığı gönderi başına 3.23 milyon dolar kazanıyor ve bu da onu sosyal medya platformunda en çok kazanan kişi konumuna getiriyor.

Onu gönderi başına 2,6 milyon dolar kazanan Lionel Messi takip ediyor.

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