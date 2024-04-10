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Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı

'dan tebriği geldi.

Ronaldo  hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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