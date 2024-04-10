Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı tebriği geldi.

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.