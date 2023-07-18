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Cristiano Ronaldo'dan tartışma yaratan Türkiye Ligi yorumu

Hazırlık maçında Al-Nassr, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikten sonra, Suudi ekibin oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi yorumu tartışmalara neden oldu. 38 yaşındaki yıldız Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Türkiye Ligi'ni geçeceğini öne sürdü.

Cristiano Ronaldo'dan tartışma yaratan Türkiye Ligi yorumu

Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan , Ligi övgülerine devam ediyor.

Hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 mağlup olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma yarattı.

"SUUDİ LİGİ 1 YIL İÇİNDE TÜRKİYE LİGİ'Nİ GEÇECEK"

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü.

Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi.

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