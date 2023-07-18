Cristiano Ronaldo'dan tartışma yaratan Türkiye Ligi yorumu

Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi övgülerine devam ediyor.
Hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 mağlup olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma yarattı.
"SUUDİ LİGİ 1 YIL İÇİNDE TÜRKİYE LİGİ'Nİ GEÇECEK"
Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü.
Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi.
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