Cristiano Ronaldo Juventus'a dava açıyor

Cristiano Ronaldo'nun pandemi dönemindeki alacaklarının ödenmemesi nedeniyle eski takımı Juventus'a dava açacağı belirtildi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Portekizli yılıdızın pandemi dönemindeki maaşının ödenmemesi nedeniyle kulübe dava açacağı öğrenildi.



Ronaldo'nun Torino Savcılığı'ndan belge talep ettiği de aktarıldı.



BONUCCİ DE DAVACI OLACAK



Union Berlin'e imza atan Leonardo Bonucci Juventus'a dava açacak.



ABD kampına dahil edilmeyen Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi.



Bonucci'nin bu sebeple takıma tazminat davasI açacağı ve kulübün aldığı kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğünü iddia ettiği ifade edildi.