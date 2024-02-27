Cucine Lube-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak. Halkbank, rakibine kaybetmesi durumunda organizasyona veda edecek. İşte, Cucine Lube-Halkbank maçı hakkında bilgiler...
28 Şubat Çarşamba günü, Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Maçta hakemler; Belçikalı Wim Cambre ve Estonyalı Risto Strandson görev alacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
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