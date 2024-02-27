NTV.COM.TR’ye geri dön

Cucine Lube-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İtalya deplasmanında olacak. İlk maçta rakibine sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisi, İtalya'daki mücadeleyi 3-0 veya 3-1 kazanması halinde altın set oynamaya hak kazanacak. Peki, Cucine Lube-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cucine Lube-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkek Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak. Halkbank, rakibine kaybetmesi durumunda organizasyona veda edecek. İşte, Cucine Lube-Halkbank maçı hakkında bilgiler...

28 Şubat Çarşamba günü, Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta hakemler; Belçikalı Wim Cambre ve Estonyalı Risto Strandson görev alacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;