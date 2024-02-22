Dani Alves, cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves, cinsel saldırıdan suçlu bulunmasının ardından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.
İspanya'nın en üst mahkemesi, Brezilyalı futbolcuyu 2022 yılında Barcelona'da gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu.
Ayrıca mahkeme mağdur kadına 150 bin euro para cezası ödenmesine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
40 yaşındaki eski sağ bek, Ocak 2023'te bir kadına rızası olmadan cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle tutuklanmıştı.
Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.
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