Dani Alves serbest bırakıldı

İspanyol mahkemesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldız futbolcu Dani Alves'in 1 milyon Euro kefalet ödeyerek tecavüz mahkumiyetini temyize götürürken hapisten çıktığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?



Alves geçtiğimiz ay Aralık 2022'de bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıdan dolayı suçlu bulunmuştu ve dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Üç gün süren duruşma boyunca suçunu inkar etti.

40 yaşındaki Alves, hakkındaki tecavüz suçlamasını soruşturan yetkililer tarafından önleyici olarak gözaltına alındığından beri son 14 ayını Barselona'ya 45 dakika mesafede bulunan Brians 2 cezaevinde geçirmişti.

Savcılar ayrıca mahkemeye Brezilya'nın vatandaşlarını başka ülkelerde hüküm giydiklerinde iade etmediğini hatırlattı.