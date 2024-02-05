Dani Alves'e cinsel saldırı davasında 9 yıl hapis talebi

Barcelona ve Brezilya'nın eski futbolcusu Dani Alves, 2022 yılında şehirdeki bir gece kulübünün tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bugün Barcelona'da yargılanacak.

40 yaşındaki savunma oyuncusu geçen yılın Ocak ayında İspanya'da tutuklandı ve o zamandan beri cezaevinde tutuluyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Alves başlangıçta tanımadığını söylediği kadınla cinsel ilişkiye girdiğini reddetti.

Daha sonra, kendisini suçlayan kişiyle rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdiğini söylemiş ve evliliğini korumak için başlangıçta bunu inkar ettiğini belirtmişti.

İspanya'da tecavüz iddiası genel cinsel saldırı suçlaması altında soruşturulmakta ve 4 ila 15 yıl arasında hapis cezasına yol açmaktadır.

9 YIL HAPİS CEZASI VE PARA TAZMİNATI TALEP EDİYOR

İspanyol savcı, Alves'in dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve kadına 150.000 Euro tazminat ödemesini talep ediyor.

DURUŞMANIN ÜÇ GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Barcelona'nın en yüksek mahkemesinde üç gün sürmesi beklenen duruşmaya üç yargıçtan oluşan bir heyet başkanlık edecek. Duruşmada Alves, mağdur olduğu iddia edilen kişi ve yaklaşık 30 kişinin ifadesine başvurulacak.

İddia edilen mağdurun bir paravanın arkasından ifade vereceği ve duruşma kayıtlarında kimliğini korumak için sesi ve görüntüsü çarpıtılacağı öğrenildi.