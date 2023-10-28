Dee Bost yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022'de ve 2022-2023 sezonunun başında sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li oyun kurucu Dee Bost ile 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.



Bost daha önce Galatasaray forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 48, Şampiyonlar Ligi'nde 18 maç olmak üzere toplam 66 maçta sahada yer aldı.



Geçen sezonun ilk yarısında ise Süper Lig’de 14 karşılaşmada oynayan 34 yaşındaki oyun kurucu, Ocak 2023'te Fransa’nın Asvel takımına transfer olmuştu.



Dee Bost, sarı-kırmızılı formayla 10 ay aradan sonra yeniden buluşacak.

