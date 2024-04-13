Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü: "Ona 10 numarayı verirdim"

Juventus'un efsane 10 numarası Alessandro Del Piero, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ONA 10 NUMARALI FORMAYI VERİRDİM"

Football Italia'nın haberine göre, "Kenan Yıldız kesinlikle en beğendiğim genç oyuncular arasında, neler yapabileceğini şimdiden gösterdi. Ona 10 numaralı formayı verirdim." diye konuştu.



Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan bir başka haberde Juventus'un Kenan Yıldız ile 2029'a kadar sözleşme yapmayı ve 10 numaralı formayı genç futbolcuya emanet etmeyi düşündüğü öne sürülmüştü.

Bu sezon Juventus formasıyla 31 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.