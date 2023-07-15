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Demir Grup Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Sivasspor, Abdülkadir Parmak transferini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar Abdülkadir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Trendyol ekiplerinden Demir Grup , orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki Abdulkadir Parmak, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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