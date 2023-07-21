Deniz Kayadelen, Manş Denizi'ni geçerek adını tarihe yazdırdı

"3 YILDIR BUNA HAZIRLANIYORDU"



Manş Denizi'ni iki kere geçen antrenörü Kamil Resa Alsaran ise şunları söyledi:



"Deniz bu geçişe 3 yıldır hazırlanıyordu. Manş'ı 2 kere geçen biri olarak tüm tecrübelerimi bu süreçte kendisiyle paylaştım. Deniz, çok hırslı ve azimli bir sporcu. Manş'ın soğuk sularına alışabilmek için soğuk kampları yaptık. Hatta kendisi buz yarışlarında ülkemizi başarıyla temsil ederek dünya şampiyonu bile oldu. Yerel halkın önünde Türk bayrağı açtılar, haliyle gözlerimiz yaşardı. Kötü hava şartlarında yapılan uzun mesafe geçişlerinde bir çok olumsuzluklar yaşanır. Kalçası, beli, boğazı ve omuzları ağrıdı, ilaçlarla idare etti. Hiçbir olumsuzluk onu hedeflerinden alıkoyamadı."