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Deniz Öncü, Moto3'ün Malezya ayağını 12. sırada bitirdi

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabı tamamlandı. Milli motosikletçi Deniz Öncü, yarışı 12. sırada tamamladı. Organizasyonu Hollandalı Collin Veijer birinci olarak bitirdi.

Deniz Öncü, Moto3'ün Malezya ayağını 12. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabını 12. sırada tamamladı.

Malezya etabı, Selangor eyaletindeki 5,54 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 15 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu milli motosikletçi Deniz Öncü, yarışı 12. sırada bitirdi.

Organizasyonda Hollandalı Collin Veijer birinci, Japon Ayumu Sasaki ikinci, İspanyol Jaume Masia üçüncü oldu.

Puanını 195'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri 246 puanı bulunan Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 51 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Öncü, 19 Kasım'da Katar etabında mücadele edecek.

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