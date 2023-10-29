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Deniz Öncü, Moto3'ün Tayland ayağını 5. sırada bitirdi

Deniz Öncü, Tayland'da düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağında 5. oldu. Milli motosikletçi puanını 191'e çıkarırken, şampiyona ligeri Jaume Masia'nın 39 puan gerisinde yer aldı.

Deniz Öncü, Moto3'ün Tayland ayağını 5. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenen 17. ayağında 5. oldu.

Şampiyonanın 17. yarışı, Buriram bölgesindeki 4,5 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde, 19 tur üzerinden yapıldı.

Gaviota GASGAS Aspar takımından David Alonso, 12 cepten kalktığı mücadelede damalı bayrağı ilk gördü.​​​​​​​

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise pole pozisyonunda başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.

Puanını 191'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 39 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Malezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışı 12 Kasım'da düzenlenecek.

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