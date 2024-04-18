Denizlispor’da Bekir Turaç Böke sezonu kapattı

Denizlispor’dan yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Bekir Turaç Böke’nin yapılan son tetkiklerde sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve sezonu kapattığı öğrenildi.



TFF 2. Lig’de mücadele eden ve düşme hattında olan Denizlispor’a bir kötü haberde en golcü futbolcusundan geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bekir Turaç Böke’nin yapılan son tetkiklerde sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.