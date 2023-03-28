Derbi maçı (Fenerbahçe-Beşiktaş) ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi tarihi belli oldu

SÜPER LİG'DE MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU



Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.



Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.



2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir." denildi.



Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.



Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.