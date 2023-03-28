Derbi maçı (Fenerbahçe-Beşiktaş) ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi tarihi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen 2 haftalık ara bugün sona erecek. Milli aranın sona ermesinin ardından bu hafta sonu Süper Lig maçları yeniden oynanmaya başlayacak. Fenerbahçe, bu hafta Süper Lig'de Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maç programı TFF'nin yaptığı açıklama sonrasında belli oldu.
Buna göre; Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
SÜPER LİG'DE MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.
Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.
2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir." denildi.
Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.