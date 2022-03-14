Derbide kazanan Galatasaray (Galatasaray-Beşiktaş maç sonucu)

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 21:59 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 22:02
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Beşiktaş'ın golünü ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 38'e yükseltirken, Beşiktaş 45 puanda kaldı.
ÖNDER KARAVELİ'DEN İLK YARIDA İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımının ilk yarıda 2-0 geriye düşmesinin ardından devre arasını beklemeden değişikliğe gitti.
Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı 39. dakikada oyundan alan Karaveli, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i sahaya sürdü.