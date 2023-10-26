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Dirk Kuyt Süper Lig’e teknik direktör olarak dönüyor

Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt’ın Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Dirk Kuyt Süper Lig’e teknik direktör olarak dönüyor

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Konyaspor’un teknik direktörlük görevi için Dirk Kuyt ile prensipte anlaştığı iddia edildi. 

Kuyt'ın imzaların atılması halinde Adana Demirspor maçında takımın başında olacağı öne sürüldü. 

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise yaptığı açıklamada teknik direktörle ilgilendiklerini doğrulayarak, "Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Alternatiflerden birisi ancak anlaşma yok. Kafamızdaki modeli nasıl Konyaspor'da uygularız onu düşünüyoruz. İsmi açıklanmayan başka bir alternatif daha var." ifadelerini kullandı.

Feyenoord U19 ile teknik direktörülük kariyerine adım atan 43 yaşındaki Kuyt, en son Hollanda 2. lig ekibi ADO Den Haag’ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Kuyt, Den Haag takımında 17 maçta 1.12'lik ortalama elde etmişti.

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