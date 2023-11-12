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Dolmabahçe’de Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi öncesi göreve yeni getirilen Rıza Çalımbay'a siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yoğun sevgi gösterileri gerçekleşti.

Dolmabahçe’de Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisi

Trendyol ’in 12. haftasında , sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri ’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti.

Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.

Dolmabahçe’de Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisi - 1

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