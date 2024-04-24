Dominik Livakovic'ten penaltı pozisyonuyla ilgili ilk açıklama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında kırmızı-beyazlıların forveti Rey Manaj, Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı ve hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Manaj'ın 90+4. dakikada kaydettiği penaltı golüyle mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Hakem Cihan Aydın'ın penaltı kararı tartışılmasının ardından Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic pozisyonla ilgili ilk kez konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Livakovic şu ifadeleri kullandı;

"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor."