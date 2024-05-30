Dortmund yönetimi tribünleri kızdırdı

Borussia Dortmund ve taraftarı arasındaki sıkı bağı, kulübün yeni sponsoru zedeledi.



Almanya'nın en büyük silah üreticisiyle yapılan anlaşma, savaş karşıtı tribünleri kızdırdı.



Ukrayna savaşının başından beri büyük karlar açıklayan şirketin sponsorluğu, sosyal medyada tepki gördü.

"SAVAŞI DURDUR"



Bu hamlenin kulüp kültürüne yakışmadığını düşünenler, Dortmund'un Ukrayna'nın işgali sırasında açtığı "Savaşı durdur" pankartını hatırlattı.



O pankartı savaşa destek olarak değiştiren taraftarlar, yeni sponsorun ürettiği tankları hatırlayan paylaşımlar yaptı.



KULÜP YÖNETİMİ GERİ ADIM ATMIYOR



Eleştirilere yanıt veren Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke, "Güvenlik ve savunma demokrasimizin vazgeçilmezleri. Bu yüzden onlarla birlikte olmanın önemini biliyoruz." dedi.



Alman futbolu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilk kez sponsorluk tartışması yaşamıyor.



Dortmund'un ezeli rakibi Schalke,, Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom ile olan anlaşmasını tepkilerin ardından iptal etmişdi.

