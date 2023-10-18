Dortmund'un yıldızı Salih Özcan'ın milli takımdayken evi yandı

Türkiye'nin Hırvatistan deplasmanındaki galibiyetinin asistini yapan Salih Özcan, Ay-Yıldızlı formayla son 2 maçta da 11'de sahaya çıktı.



Dortmund'da forma giyen yıldız oyuncu milli takımdayken Phoenix Gölü kıyısındaki evinin terasında yangın çıktı.



Akşam'da yer alan habere göre; Yangın çıktığı sırada evde kimse yoktu. Komşuları yangın büyüdükten sonra olayı fark edip, itfaiyeye bildirdi. Olaya müdahale eden ekip yangını ancak 1 saatte söndürebildi.



"ÖNEMLİ OLAN KİMSENİN YARALANMAMASI"



Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı üzücü olayda çok önemli maddi hasar meydana geldiği belirtildi.



Yangının kısa devre yapan bir kablodan kaynaklandığı ve mobilyalara sıçrayarak büyüdüğü de bildirildi.



Özcan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Merhaba arkadaşlar, sayısız mesajınız için çok teşekkür ederim! Durumumuz iyi, çok şükür sadece bir miktar maddi hasar oluştu. Önemli olan kimsenin yaralanmaması."

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